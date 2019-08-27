شكرا لقرائتكم ميتشو يظهر "العين الحمراء" للاعبى الزمالك ويبدأ بالاستبعاد التأديبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعب الفريق إسلام جابر، من قائمة الأبيض لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدًا الأربعاء، فى دور ربع النهائى فى كأس مصر، على ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

وجاء قرار ميتشو، بناء على أسباب تأديبية، بعدما تأكد من قيام إسلام جابر بتسريب تشكيل الفريق أمام ديكاداها الصومالى فى لقاء الإياب للمواقع اللالكترونية والإعلاميين.

وحذر ميتشو جميع لاعبى الفريق، بالاستبعاد الافورى حال الخروج عن النص مؤكدا أنه سوف يكون خارج القائمة نهائية، لحين الالتزام بالتعليمات والتركيز داخل الملعب فقط.

وتوجه الفريق الكروى الأول القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، إلى الإسكندرية لخوض معسكرًا مغلق فى أحد الفنادق، استعدادًا للفريق الفيومى.