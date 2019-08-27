شكرا لقرائتكم 20 لاعباً فى قائمة الزمالك استعدادا لمباراة المقاصة الحاسمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدًا الأربعاء، بدور ربع النهائي في كأس مصر، على ستاد الجيش بمدينة برج العرب. وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا أمام مصر المقاصة، والتى جاءت كالتالي: في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل في خط الدفاع : محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو Advertisements في خط الهجوم : مصطفي محمد – عمر السعيد. ويغيب عن القائمة 8 لاعبين وهم كل من مصطفى فتحي وخالد بوطيب ومحمد حسن للإصابة. فيما تم استبعاد أحمد السيد زيزو ويوسف أوباما للإيقاف حيث حصل الأول على بطاقة حمراء في لقاء الأهلي الأخير ببطولة الدوري، والثاني لدية 3 بطاقات صفراء. ولأسباب فنية قرر ميتشو استبعاد محمد صبحي وأيمن حفني، واستبعاد إسلام جابر لإسباب تأديبية.

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