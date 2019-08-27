شكرا لقرائتكم اليوم .. مواجهة مصرية هندية فى نهائى دلهى للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم مباراة الدور النهائي ببطولة دلهي لسيدات الاسكواش ، حيث تواجه البطلة المصرية منة حامد، اليوم الثلاثاء، نظيرتها الهندية سونينا كوروفيلا، والتي تستضيفها الهند في الفترة بين 23 وحتى 27 أغسطس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 12 ألف دولار.

وكانت لاعبة الهند سونينا كوروفيلا قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب تغلبها على المصرية سلمى يوسف بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 6-11, 11-7, 11-6.

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كانت منة حامد قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب فوزها على مواطنتها المصرية فريدة محمد بمباراة الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-6, 11-6 .