شكرا لقرائتكم اليوم .. مواجهة مصرية هندية فى نهائى دلهى للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت لاعبة الهند سونينا كوروفيلا قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب تغلبها على المصرية سلمى يوسف بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 6-11, 11-7, 11-6.
كانت منة حامد قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب فوزها على مواطنتها المصرية فريدة محمد بمباراة الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-6, 11-6 .
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