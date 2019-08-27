شكرا لقرائتكم غياب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك أمام مواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدًا الأربعاء، بدور ربع النهائي في كأس مصر، على ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

ويغيب عن القائمة 8 لاعبين وهم كل من مصطفى فتحي وخالد بوطيب ومحمد حسن للإصابة.

فيما تم استبعاد أحمد السيد زيزو ويوسف أوباما للإيقاف حيث حصل الأول على بطاقة حمراء في لقاء الأهلي الأخير ببطولة الدوري، والثاني لدية 3 بطاقات صفراء.

ولأسباب فنية قرر ميتشو استبعاد محمد صبحي وأيمن حفني، واستبعاد إسلام جابر لإسباب تأديبية.