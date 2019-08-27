سيلفا جاهز لمواجهة بطل ليبيا...

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جدة - عمرو شويل تأكد جاهزية الغينى بيكيتى سيلفا لاعب فريق الاسماعيلي سيكون للمشاركة مع الدراويش أمام بطل ليبيا ، ببطولة كأس محمد السادس “البطولة العربية” للاندية الأبطال. وقال صبري المنياوى مدير الكرة بالفريق فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " : " بيكيتى سيعود للإسماعيلية 10 سبتمبر وحذرناه من التأخر عن الموعد المحدد حتى يكون جاهزاً للمشاركة فى مباراة أهلى بنى غازى" وتلقى الإسماعيلى خطابا رسميا يفيد بطلب منتخب غينيا بيساو استدعاء الوافد الجديد للفريق “بيكيتى سيلفا” للانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022. Advertisements حدد النادى الإسماعيلى العاشر من سبتمبر المقبل موعداً لعودة بيكيتى سيلفا من بلاده استعدادا للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها 13 من نفس الشهر وتعاقد الدراويش مع اللاعب الغينى قادما من الشعلة السعودى فى الميركاتو الحالى عقب تألقه بشكل لافت للنظر مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.

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