سيلفا جاهز لمواجهة بطل ليبيا...

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وقال صبري المنياوى مدير الكرة بالفريق فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " : " بيكيتى سيعود للإسماعيلية 10 سبتمبر وحذرناه من التأخر عن الموعد المحدد حتى يكون جاهزاً للمشاركة فى مباراة أهلى بنى غازى"
وتلقى الإسماعيلى خطابا رسميا يفيد بطلب منتخب غينيا بيساو استدعاء الوافد الجديد للفريق “بيكيتى سيلفا” للانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.
حدد النادى الإسماعيلى العاشر من سبتمبر المقبل موعداً لعودة بيكيتى سيلفا من بلاده استعدادا للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها 13 من نفس الشهر
وتعاقد الدراويش مع اللاعب الغينى قادما من الشعلة السعودى فى الميركاتو الحالى عقب تألقه بشكل لافت للنظر مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.
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