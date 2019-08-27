شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعود لتدريباته استعدادا للبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، يعود اليوم الثلاثاء، فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر لاستئناف تدريباته على ستاد الاسماعيلية بعد نهاية معسكره المغلق بأكتوبر السبت الماضى.

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الإعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكا كولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرا واجه إنبى وفاز 3/ 1.

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ومن المقرر أن يلعب الاسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى وهى المصرى البورسعيدى فى 29 أغسطس الجارى على ملعب القناة ثم يواجه المريخ 30 أغسطس، والمعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.