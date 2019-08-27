شكرا لقرائتكم الزمالك vs المقاصة .. المواجهة الأولى بالكأس .. هل يثأر الأبيض من الفريق الفيومي ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في أول مواجهة بين الفريقين تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالأسكندرية حيث انطلاق مباراة ربع نهائي كأس مصر التي تجمع نادي الزمالك ومصر المقاصة ، للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الكأس ، وتحمل دائما مباريات الفريقين طابع خاص حيث شهد موسم 2016-2017 أزمة في المباراة التي شهدت ظلم تحكيمي للزمالك وانسحاب من مواجهة الدور الثاني احتجاجا على ذلك .. فهل يثأر الزمالك من الفريق الفيومي بمواجهة اليوم ؟ موعد مباراة الزمالك والمقاصة تنطلق مباراة الزمالك والمقاصة في دور الثمانية ببطولة كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء غداً الأربعاء. المقاصة يستعد للزمالك دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة نادي الزمالك في ربع نهائي الكأس حيث ضم الفريق الفيومي 21 لاعباً. قائمة المقاصة واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبدالمنعم و محمود حمدي و محمد كوكو لحراسة المرمى و عصام صبحي و أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم و هاني سعيد و عاصم سعيد و أحمد ياسين و احمد محسن و مصطفي شبيطه و صلاح ريكو و خالد اوتشو – باولن فوافي و ميدو جابر و محمد ابراهيم و صلاح عاشور و اودو موسيس و عبد الله مجدي و صلاح امين و عمرو مرعي . Advertisements قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة ضمت قائمة الزمالك: في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل في خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو . في خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.

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