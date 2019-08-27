“دوري أبطال أسيا” موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم الثلاثاء 28 أغسطس 2019 والقنوات...

يواجه اليوم فريق الاتحاد نظيره فريق الهلال، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، وذلك في مواجه قوية جدأ ، يراه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي ”الجوهرة المشعة“ بمدينة جدة، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ومن خلال موقع “عرب نيوز” سوف نقوم بمتابعتكم لحظة بلحظة من وقت بداية المباراة حتي النتيجة النهائية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.

تأتي المباراة بعدما استكمل فريق الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز كبير أمام فريق الرائد بثلاثية مقابل هدف، بينما أنهى الهلال مباراة أبها برباعية مقابل هدفين .

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال اليوم الثلاثاء

ستذاع مباراة الاتحاد والهلال عبر قناة بي إن سبورتس HD1 بتعليق حفيظ دراجي، وذلك في تمام الثامنة إلا ربع مساء الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع لفريق الإتحاد

حراسة المرمى:سعود عبدالحميد، فواز القرني. في الدفاع: مروان دا كوستا، زياد المولد، حمدان الشمراني.

الوسط: عبدالعزيز البيشي،كريم الأحمدي، خالد الميري، كارلوس فيلانويفا.

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الهجوم: ألكساندر بريجوفيتش، رودريجيز.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال

حراسة المرمى: علي البليهي، جانج هيون سون، عبدالله المعيوف في الدفاع: ياسر الشهراني،عبدالله الحافظ

الوسط:محمد كنو، سالم الدوسري،عبد الله عطيف، سيباستيان جيوفينكو.

الهجوم: بافيتيمبي جوميز، أندريه كاريلو.