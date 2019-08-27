موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة لها

يستعد ملعب الجوهرة المشعة، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي، باستقبال مباراة اليوم ما بين الاتحاد والهلال، حيث أنه من المترقب أن يتقابل الفريقين في دور الربع نهائي في مباراة الذهاب بدوري أبطال أسيا، وتعد مباراة اليوم من أهم المباريات التي يعشقها وينتظرها الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة في المملكة، وستقام تلك المباراة بعد لقاء أمس بين فريقي النصر السعودي والسد القطري وكانت مباراة صعبة منذ بدايتها ولكن أستطاع النصر أن يحقق الفوز على السد بهدفين مقابل هدف واحد، ومن خلال ذلك التقرير سنتعرف معكم على توقيت مباراة اليوم والقنوات الناقلة لها فتابعوا معنا.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

وفق جدول مباريات دوري أبطال أسيا، فأنه من المقرر أن يلتقي نادي الاتحاد مع الهلال مساء اليوم على أرض ملعب الجوهرة المشعة، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة ” أم القرى” وفي تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، ومن المتعارف عليه بأن نادي الاتحاد تأهل إلى دور ربع نهائي بعد أن تخطى عقبة فريق ذوب أهن بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بحصوله على 6/4، كما قد نال فريق الهلال من فريق الأهلي السعودي وفاز عليه في مباراة الذهاب والإياب بمجموع 4/3، واليوم يأمل فريق الهلال بالنيل من الاتحاد والعبور من خلاله.

قنوات نقل مباراة الاتحاد والهلال

يوجد عدد من القنوات الرياضية التي تقوم بنقل مباريات دوري أسيا، فقد قامت قناة بي أن سبورت 1، وقناة الكأس 3 بنقل مباراة النصر والسد القطري أمس الاثنين، ولم تعلن جهات رسمية عن القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين الهلال والاتحاد ولكن في الغالب ستكون نفس القنوات.