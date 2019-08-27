شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم منتخبات البعثة المصرية منافساتها فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب، وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى. وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة برصيد 116 ميدالية متنوعة مقسمة الى 37 ذهبية، و50 فضية، بالإضافة إلى 29 برونزية. وتخوض اليوم المنافسات منتخبات كل من .. القوس والسهم القوس والسهم تصفيات فردى الرجال والسيدات ألعاب القوى ألعاب القوى تعلب كل من بسنت حسن، ومصطفى رمضان، ولينا أحمد، مصطفى حسن، محمد خليفة، دينا الطباع، فاطمة البندراى، نور على، بسنت حميدة، روان بركات، حمادة محمد، وتتابع السيدات. الريشة الطائرة الريشة الطائرة يخوض منتخب الريشة الطائرة منافسات فردى الرجال والسيات فى مرحلة التصفيات. Advertisements السلاح السلاح يلعب علاء ابو القاسم ومحمد دسوقى، ومحمد عاشور، وناردين بطرس، وسارة نونو، بالإضافة إلى آية مهدى فى نهائيات البطولة. الجمباز الجمباز يلعب فرق الرجال نهائيات الدورة. الرماية الرماية يلعب احمد قمر، وماجى عشماوى فى نهائى حفرة مختلط. تنس الطاولة تنس الطاولة يلعب فردى الرجال والسيدات تصفيات تنس الطاولة. التنس التنس ينافس لاعبو المنتخب المصرى فردى وزوجى رجال وسيدات. الكرة الطائرة الكرة الطائرة يلعب منتخب الطائرة أمام الجزائر فى تصفيات الرجال. رفع الأثقال رفع الأثقال وعلى مستوى رفع الأثقال تلعب بسمة إبراهيم، ونعمة سعيد ، وإسراء أحمد، ومصطفى إبراهيم فى نهائى الأوزان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم فى دورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.