شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد جعفر بعد التوقيع لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد جعفر مهاجم نادى الزمالك السابق انضمامه بشكل رسمى إلى فريق حرس الحدود خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى. ونشر جعفر صورا من توقيع العقود مع الفريق السكندرى فى وجود طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام. Advertisements وعلق مهاجم الحرس الجديد: "تحدى كبير مع نادى كبير ومدير فنى من المدربين اللى بعتز بيهم فى حياتى وأتمنى من الله التوفيق وأكون عند حسن ظنهم بى ودعواتكم الكريمة بالتوفيق يا رب.. حرس الحدود".

احمد جعفر يوقع لحرس الحدود



احمد جعفر مع طارق العشري



احمد جعفر



لحمد جعفر وطارق العشرى

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