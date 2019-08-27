شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ثلاثة مهاجمين على مائدة الأهلى لخلافة أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النادى الأهلى من حسم مصير المهاجم الجديد، الذى سيحل محل المغربى وليد أزارو الذى باتت أيامه وساعاته فى القلعة الحمراء معدودة، فى ظل الغضب الجماهيرى الكبير على اللاعب وحالة الاستياء لكم الفرص التى يهدرها أمام مرمى المنافسين. وكشف مصدر بالنادى الأهلى أن لجنة التخطيط والتعاقدات حاليا تدرس ثلاثة سير ذاتية لثلاثة مهاجمين لاختيار واحد منهم فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية. لمعرفة الثلاثة مهاجمين اضغط هنا

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