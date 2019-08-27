شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. القناة يوقع عقدا مع نجل حمزة الجمل 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع نادى القناة عقدا رسميا لمدة خمسة مواسم مع مهاجم الفريق الشاب أبو بكر حمزة الجمل.

وكان أبو بكر حمزة محط أنظار عدد من الأندية خلال الفترة الماضية للتعاقد معه، خاصة فى ظل تألقه الملفت مع فرق الشباب أو خلال تواجده بمعسكر المنتخب تحت قيادة ربيع ياسين.

وأشارت العديد من التقارير الفنية سواء الخاصة بالفريق الأول أو قطاع الناشئين بنادى القناة بأن اللاعب سيكون من المهاجمين المتميزين فى المستقبل القريب.

وتم توقيع التعاقد الرسمى مع أبو بكر فى وجود الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى القناة بقيادة كابتن حمزة الجمل وكابتن محمد حمص اضافة إلى المدير الإدارى للفريق كابتن محمد صادق.



