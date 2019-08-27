قصة صور.. أيمن حفنى "حاوى" يبحث عن فرصة للتألق خارج البيت الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أيمن حفنى حاوى الزمالك على أعتاب الرحيل من صفوف القلعة البيضاء وفقًا لرغبته فى الانتقال إلى نادٍ آخر بحثًا عن فرصة للتألق خارج البيت الأبيض.
ويرغب أيمن حفنى فى استعادة بريقه فى كرة القدم خلال المرحلة المقبلة للابتعاد عن الدكة، حيث إن فريق مصر المقاصة يرغب بقوة فى ضم اللاعب الذى يتمتع بمهارات قوية.
ويرصد ”الخليج 365” لقطات لحاوى الزمالك فى الصور التالية:
أيمن حفنى وابنته
أيمن حفنى مع لاعب الزمالك محمد عنتر
أيمن حفنى
أيمن حفنى
أيمن حفنى فى نظرة ثاقبة
أيمن حفنى بقميص الزمالك
أيمن حفنى
أيمن حفنى مع شيكابالا
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