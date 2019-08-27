شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أيمن حفنى "حاوى" يبحث عن فرصة للتألق خارج البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أيمن حفنى حاوى الزمالك على أعتاب الرحيل من صفوف القلعة البيضاء وفقًا لرغبته فى الانتقال إلى نادٍ آخر بحثًا عن فرصة للتألق خارج البيت الأبيض.

ويرغب أيمن حفنى فى استعادة بريقه فى كرة القدم خلال المرحلة المقبلة للابتعاد عن الدكة، حيث إن فريق مصر المقاصة يرغب بقوة فى ضم اللاعب الذى يتمتع بمهارات قوية.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات لحاوى الزمالك فى الصور التالية:

Advertisements



أيمن حفنى وابنته



أيمن حفنى مع لاعب الزمالك محمد عنتر



أيمن حفنى



أيمن حفنى



أيمن حفنى فى نظرة ثاقبة



أيمن حفنى بقميص الزمالك



أيمن حفنى