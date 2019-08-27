شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى: الصفقات الجديدة إضافة قوية للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى رضاه عما وصل إليه فريقه من جاهزية فنية وبدنية، تؤكد نجاح الجهاز الفنى فى تنفيذ برنامج الفريق التدريبى خلال فترة الإعداد والمعسكر التدريبى المغلق الذى خاضه بمدينة 6 أكتوبر، وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفنى للوقوف على أى مشاكل وحلها على الفور.

وقال إبراهيم عثمان، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، إن الجهاز الفنى أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وتبلورت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق، الذى يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة 99% بعد اكتمال كل العناصر التى يحتاجها بعد ضم التدعيمات الجديدة، والتى تعد إضافة قوية للفريق ونجاح الجهاز الفنى فى خلق نوع من الانسجام بين أفراده، وهو ما ترجمته المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال المعسكر، وشهدت تألق أكثر من عنصر أبرزهم وجيه عبد الحكيم، الذى قدم مستويات متميزة وأجاد فى أكثر من مركز، بالإضافة إلى مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد عمار بجانب اللاعبين المنضمين حديثا، أيضا ظهر بصورة واضحة تطور الأداء بصورة ملحوظة ومطمئنة خاصة الجانب الهجومى للفريق.

وأشار رئيس الإسماعيلى إلى نجاح الاستراتيجية التى تبناها مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية وهى الدفع بالعناصر الشابة من أبناء قطاع الناشئين إلى صفوف الفريق، وهذا ما ظهر جليا فى الدفع بهذه العناصر فى الفترة الأخيرة من مباريات الموسم الماضى، وقدموا خلالها أوراق اعتمادهم، وهذا الموسم موجود مع الفريق أكثر من 10 عناصر واعدة، نجح الجهاز الفنى بوجودهم فى خلق وفرة عددية فى كل مراكز الفريق، وهو الأمر الذى يجعلنا نطمئن على الفريق المقبل قبل تحديات المستوى المحلى والعربى ونسعى لتقديم الإسماعيلى فى الصورة التى ترضى طموحات جماهير الفريق، التى نسعى لإسعادها وتحقيق طموحاتها.

وأتم المهندس إبراهيم عثمان أن القادم بالنسبة للنادى الإسماعيلى سيكون أفضل وهناك سعى وبصفة مستمرة لخلق مزيد من الاستقرار المادى والمعنوى للاعبين من أجل زيادة تركيزهم مع الفريق، وهو ما حدث منذ أن تولينا المسئولية، وسنستمر فى تحقيق ذلك من أجل الكيان الكبير وهو النادى الإسماعيلى.