شكرا لقرائتكم خبر عن منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه البطلة المصرية منة حامد، اليوم الثلاثاء، نظيرتها الهندية سونينا كوروفيلا فى المباراة النهائية ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الهند فى الفترة بين 23 و27 أغسطس الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 12 ألف دولار.

كانت منة حامد قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب فوزها على مواطنتها المصرية فريدة محمد بمباراة الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 30 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7، 11-6، 11-6.

وكانت لاعبة الهند سونينا كوروفيلا قد تأهلت إلى المباراة النهائية عقب تغلبها على المصرية سلمى يوسف بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9، 6-11، 11-7، 11-6.