شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ترفض توقف الدورى فى نوفمبر بسبب المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، توقف مباريات الدورى العام خلال شهر نوفمبر المقبل، وتحديدًا أثناء إقامة مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى يشارك فيها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب.

وكانت الأندية اتفقت مع اتحاد الكرة فى الاجتماع الذى عقد يوم 3 أغسطس الجارى، بحضور مدربى الأندية ومديرى الكرة على توقف الدورى فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر نظرًا لإقامة مباريات البطولة، لاسيما أن لاعبى المنتخب الأولمبى تم قيدهم مع أندية فى القوائم الأساسية وليسوا تحت السن بعد إلغاء مسابقة 97، واقترح اتحاد الكرة استغلال هذه الفترة لإقامة مباريات كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

فى هذا الصدد، كشف مصدر باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عن أنه من غير المقبول توقف الدورى لمدة شهر بسبب بطولة أمم أفريقيا لاسيما وأن البطولة سيسبقها معسكر طويل للمنتخب، موضحًا أن اتحاد الكرة سمح للأندية بقيد 30 عامًا دون التقيد بسن معين، ومن غير المعقول أن يتم توقف الدورى بسبب غياب لاعبين أو ثلاثة عن الفريق فى الدورى.

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تابع أن الساعات المقبلة ستشهد إعلان جدول الدورى الجديد، وإعلان موعد بداية المسابقة ونهايتها، ولن يكون هناك أى توقف للمسابقة أو تأجيل للمباريات حفاظا على انتظام جدول الدورى.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.