شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد مصر المقاصة .. موعد مباراة ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث انطلاق مباراة ربع نهائى كأس مصر، التى تجمع نادى الزمالك و مصر المقاصة، للمرة الأولى فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الكأس. موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة تنطلق مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء. المقاصة يستعد للزمالك المقاصة يستعد للزمالك دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة نادى الزمالك فى ربع نهائى الكأس، حيث ضم الفريق الفيومى 21 لاعباً. Advertisements قائمة المقاصة قائمة المقاصة واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو لحراسة المرمى وعصام صبحى وأحمد عبد العزيز مودى وشريف حازم وهانى سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد اوتشو وباولن فوافى وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأودو موسيس وعبد الله مجدى وصلاح أمين وعمرو مرعى. قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة فى حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل فى خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز فى خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو . فى خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.

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