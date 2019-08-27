ازارو يتحول الي لغز في الاهلي .. والادارة تتسول عروضاً لإعارته

تحول اللاعب المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى إلى لغز محير بعدما أعلن مسئولو القلعة الحمراء الحرب على اللاعب بشكل كبير فى الفترة الماضية بسبب إهداره الفرص السهلة ووصل الأمر لاتهامه من جانب أحد ضيوف قناة النادى ولاعبيه السابقين شريف عبدالمنعم بأنه يهدر الفرص متعمدًا أمام المرمى.

وخرج مصطفى يونس مدافع الأهلى الأسبق بحملة أخرى للهجوم ضد أزارو مطالبًا برحيله، كما هتفت

بعض الجماهير فى مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان الأخيرة بدورى أبطال إفريقيا مطالبة برحيل اللاعب.

الغريب أن الأهلى أهدر فرصة بيع اللاعب بسعر قياسى وهو 10 ملايين دولار بعدما تلقى عرضًا من نادى هيبى الصينى الذى قدم عرضًا رسميًا وخرج وقتها عدلى القيعى مستشار التعاقدات الحالى بالأهلى، مؤكدًا

أنه طالب وكيل اللاعب بوضع بند فى العقد يمنع اللاعب من الانتقال لأى فريق مصرى آخر، إشارة إلى مخاوف الأهلى من انضمام اللاعب لبيراميدز مثلما تردد وقتها.

وفشل الأهلى حاليًا فى تسويق أزارو وإيجاد عروض مناسبة لبيعه بعدما وضع النادى سعر 4 ملايين دولار لبيعه فقرر مسئولو القلعة الحمراء إعارته كحل وسط ولكن إدارة التعاقدات لم تحصل على عروض مناسبة وهو ما يضع إدارة الأهلى فى ورطة أمام الجماهير التى هتفت بالرحيل والحديث عن وجود أزمة هجومية حادة.