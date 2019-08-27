الوحش يفجر أزمة جديدة في الإسماعيلي

تصاعدت أزمة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مع عمر الوحش، صانع ألعاب الفريق، بعدما تمسك عثمان برحيل اللاعب فى ظل خلافه السابق مع والده، الذى انتقد المجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تمسك الجهاز الفنى باستمرار اللاعب للحاجة إلى خدماته، رافضًا فكرة إعارته إلى المصرى البورسعيدى، الذى أبدى رغبته فى

ضمه، وهو ما تسبب فى أزمة جديدة بين الإدارة والجهاز الفنى.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى لحسم صفقة محمود معاذ، ظهير أيسر نادى سموحة، خصوصًا أن الجهاز الفنى يسابق الزمن لضم لاعب جديد لتدعيم الجبهة اليسرى فى الموسم المقبل.

فى المقابل، حصل لاعبو الإسماعيلى على راحة لمدة 48 ساعة، عقب نهاية معسكر الإعداد فى مدينة 6 أكتوبر، ويعود الفريق للتدريبات عصر اليوم الثلاثاء.. وقال صبرى المنياوى، مدير الكرة، إن العراقى همام طارق سيكون موجودًا فى مران اليوم بعد انتهاء أزمة تأشيرة دخوله مصر.

ويخوض الإسماعيلى غدًا الأربعاء مباراة ودية أمام المصرى البورسعيدى استعدادًا لخوض مواجهة فريق أهلى بنغازى الليبى فى منافسات دور الـ32 بالبطولة العربية.