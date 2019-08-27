اليوم.. الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاصة في كأس مصر

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأخير فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادًا للقاء مصر المقاصة، المقرر غدًا الأربعاء، فى ربع نهائى كأس مصر.

إطمأن الجهاز الفنى، بقيادة الصربي ميتشو على جاهزية طارق حامد، بعد أن شارك فى التدريبات الجماعية، أمس الأول، بعد أن أنهى البرنامج التأهيلى الخاص به، والموضوع له من الجهاز الطبى، الذى أدى إلى غيابه عن لقاءى الذهاب والعودة أمام

ديكاداها الصومالى.

عقد «ميتشو» جلسة سريعة مع أشرف بن شرقى، لاعب الفريق، خلال مران الفريق أمس الأول، قام خلالها بإعطاء اللاعب بعض التعليمات وكلفه ببعض المهام والواجبات الفنية.

أدى أشرف بن شرقى، فقرة تأهيل إضافية، وذلك عقب أدائه التدريبات الاستشفائية، بناءً على تعليمات الجهاز الفنى لرفع معدل اللياقة لديه، فى الوقت الذى عاد فيه المغربى خالد بوطيب من فرنسا صباح أمس الإثنين بعد انتهاء

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إجازته التى حصل عليها لمدة أسبوع لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

بينما خضع أمس الأول اللاعب مصطفى فتحى لتدريبات تأهيلية بجمانزيزم النادى بعد عودته من ألمانيا، وحصل محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية، وخضع اللاعب لجلسة علاجية بجمانيزيوم بعد إصابته بكدمة بالركبة بلقاء بطل الصومال.

اطمأن الجهاز الطبى على حالة اللاعب، حيث تأكد أن الكدمة خفيفة، وفضل أن يحصل اللاعب على راحة والاكتفاء بتدريبات الجيم.

فى سياق آخر، نعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، الراحل ممدوح هاشم، نجم الزمالك ومصر الأسبق فى كرة اليد، ورئيس قطاع الناشئين بالنادى، الذى وافته المنية مساء أمس الأول.