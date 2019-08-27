وصول حسن مصطفى للمشاركة في افتتاح كأس العالم للاندية لكرة اليد

وصل الى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في ساعة متأخرة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم للاندية لكرة اليد ( السوبر جلوب )

والتي ستفتتح عصر اليوم ( الثلاثاء ) بالصالة المغطاة بالدمام بمشاركة عشرة اندية هي ابطال القارات الى جانب ناديي مضر و الوحدة السعوديين .

ومن المنتظر ان يستمر تواجد الدكتور حسن مصطفى في الدمام لمتابعة البطولة حتى المباراة النهائية يوم السبت المقبل .

يذكر ان مباراة الافتتاح ستجمع بين كييل الالماني وجامعة سيدني الاسترالي و الفائز منهما سيواجه الزمالك بطل مصر وافريقيا في الدور ربع النهائي .