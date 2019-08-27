ديسابر يُشيد بأداء بيراميدز في الكونفيدرالية.. وشكوك حول لحاق السعيد بموقعة الحرس

أرجع الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، تفوق فريقه على حساب النجمة الكونغولى، فى الدور التمهيدى ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، لامتلاك عناصر الخبرة بين صفوف الفريق، بعد فوزه بنتيجة (4-1) فى لقاء الذهاب بالقاهرة، ثم تغلب إيابًا بالكونغو برازافيل بهدف من دون رد.

تأهل بيراميدز لدور الـ32 من البطولة لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائرى.

قال «ديسابر» فى تصريحات صحفية على هامش وجوده بالكونغو، إن بيراميدز يملك عناصر صاحبة خبرات فى البطولات الأفريقية وهو ما يساعد الفريق فى أول ظهور قارى له.

أضاف: «الخبرات صنعت الفارق، قمنا بالتحضير جيدًا للمباراة واحترمنا المنافس وحققنا الفوز، كما أننا استفدنا من إشراك بعض العناصر التى لا تشارك باستمرار مثل عبدالله بكرى وأحمد توفيق ومحمود حمادة، وهو ما يخلق منافسة داخل الفريق».

فى السياق نفسه، تحيط الشكوك حول مشاركة عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز فى لقاء حرس الحدود، يوم الجمعة المقبل، فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

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غاب «السعيد» عن فوز فريقه على حساب مضيفه النجمة الكونغولى

فى إياب الدور التمهيدى ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما تعرض لإصابة بشد فى عضلة السمانة.

اطمأن بيراميدز، أن إصابة السعيد ليست قوية وسيلحق بمباراة الحرس، خصوصًا أنه بدأ البرنامج الاستشفائى فى الكونغو بعد استبعاده من المباراة، كما أن أحمد الشناوى، حارس المرمى، تحسنت حالته أيضًا بعد شكواه من آلام فى العضلة الضامة، وسيخضع لاختبار طبى لحسم مشاركته فى لقاء حرس الحدود.

أشار إلى أن الثنائى أحمد علي ومحمد فاروق سيخضعان لفحوصات طبية لتحديد إمكان خوض لقاء الحرس، بعدما اشتكى فاروق من آلام فى العضلة الضامة، وعانى أحمد على من عضلات البطن، بينما تبدو فرص لحاق محمد فتحى لاعب الوسط ضعيفة.