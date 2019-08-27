بعثة يد الزمالك تصل الدمام للمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية

وصلت بعثة الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك الى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ( السوبر جلوب ) والتي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة اليد للمرة الاولى بمشاركة ثمانية اندية هي ابطال القارات الى جانب ناديي مضر والوحدة السعوديين . اندية هي ابطال القارات الى جانب ناديي مضر والوحدة السعوديين . ووصلت بعثة الزمالك الى الدمام على دفعتين حيث وصلت الدفعة الاولى في الرابعة من صباح الثلاثاء بتوقيت السعودية ثم الدفعة الثانية في تمام التاسعة صباحا وتم تسكين بعثة الزمالك في نفس الفندق الذي تقيم فيه بعثة بتوقيت السعودية ثم الدفعة الثانية في تمام التاسعة صباحا وتم تسكين بعثة الزمالك في نفس الفندق الذي تقيم فيه بعثة برشلونة الاسباني . يذكر ان الزمالك سيواجه الفائز من كييل الالماني و جامعة سيدني الاسترالي وهي المباراة التي ستقام في تمام الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة .

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