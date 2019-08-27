إبراهيم عثمان يلمح إلى بقاء الجهاز الفني للإسماعيلي.. ويشيد بالوافدين الجدد

أعرب المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، عن سعادته لما وصل إليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من جاهزية فنية وبدنية تؤكد نجاح الجهاز الفنى فى تنفيذ برنامج الفريق التدريبى خلال فترة الإعداد والمعسكر التدريبى المغلق الذى خاضه بمدينة ٦ أكتوبر، وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفنى للوقوف على أي مشاكل وحلها على الفور.

قال إن الجهاز الفنى أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية، وأصبح لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذى يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة ٩٩% بعد اكتمال كل العناصر التى يحتاجها بعد ضم التدعيمات الجديدة التى تعد

إضافة قوية للفريق، ونجاح الجهاز الفنى فى خلق نوع من الانسجام بين أفراده، وهو ما ترجمته المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال المعسكر، وشهدت تألق أكثر من عنصر أبرزهم وجيه عبدالحكيم الذى قدم مستويات مميزة وأجاد فى أكثر من مركز، إضافة إلى مدحت فقوسة ومحمد بيومى ومحمد عمار بجانب اللاعبين المنضمين حديثًا، أيضًا ظهر بصورة واضحة تطور الأداء بصورة ملحوظة ومطمئنة، خصوصًا الجانب الهجومى للفريق.أشار رئيس الإسماعيلى إلى نجاح الاستراتيجية التى تبناها مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية، وهى الدفع بالعناصر الشابة من أبناء قطاع الناشئين إلى صفوف الفريق، وهذا ما ظهر جليًا فى الدفع بهذه العناصر فى الفترة الأخيرة من مباريات الموسم الماضى، وقدموا خلالها أوراق اعتمادهم، وهذا الموسم موجود مع الفريق أكثر من ١٠ عناصر واعدة، نجح الجهاز الفنى بوجودهم فى خلق وفرة عددية فى كل مراكز الفريق، وهو الأمر الذى يجعلنا نطمئن على الفريق المقبل قبل تحديات المستويين المحلى والعربى، ونسعى بإذن الله لتقديم الإسماعيلى بالصورة التى ترضى طموحات جماهير الفريق التى نسعى لإسعادها وتحقيق طموحاتها.

أتم المهندس إبراهيم عثمان، أن القادم بالنسبة للنادى الإسماعيلى سيكون أفضل، وهناك سعى وبصفة مستمرة لخلق مزيد من الاستقرار المادى والمعنوى للاعبين من أجل زيادة تركيزهم مع الفريق، وهو ما حدث منذ أن تولينا المسئولية، وسنستمر فى تحقيق ذلك من أجل الكيان الكبير وهو النادى الإسماعيلى.