رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع مواطنه الاتحاد، في مباراة عربية سعودية خالصة في أجواء آسيوية، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مواجهة نارية منتظرة ضمن منافسات الذهاب لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، ونقدم لكم في السطور التالية التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد للاستمتاع بمشاهدة حصرية وممتعة للمباراة.

ومن المنتظر أن يدفع رازافان لوسيشكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بالثنائي الهجومي الذي يعول عليه كثيرًا في المباراة المتمثل في الفرنسي المخضرم بافيتيمبي جوميز، والبيروفي المتألق أندريه كاريلو، ويلعب خلفه النجم السعودي سالم الدوسري والمبدع سيباستيان جيوفينكو.

بينما من المتوقع أن يدخل خوسيه سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بالقوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الثنائي بريجوفيتش، ورودريجيز، ومن خلفهم النجم المغربي كريم الأحمدي، وكارلوس فيلانويفا.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد، حيث من المحتمل أن يدفع لوسيشكو بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

في الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سون، عبدالله الحافظ

في الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو.

في الهجوم: بافيتيمبي جوميز، أندريه كاريلو.

بينما من المتوقع أن يدخل الاتحاد بالتشكيل التالي:

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في حراسة المرمى: فواز القرني.

في الدفاع: سعود عبدالحميد، مروان دا كوستا، زياد المولد، حمدان الشمراني.

في الوسط: كريم الأحمدي، عبدالعزيز البيشي، خالد الميري، كارلوس فيلانويفا.

في الهجوم: ألكساندر بريجوفيتش، رودريجيز.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، حيث يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة ممتعة للكلاسيكو السعودي الآسيوي، المنتظر أن يحظى بمشاهدة ممتعة من جانب محبي الكرة العربية وخاصة السعودية، فور إذاعتها حصريًا عند انطلاقها عبر قناة beIN SPORT hd1، الناقل الحصري للبطولة الآسيوية، بتعليق المعلق الجزائري المتميز حفيظ الدراجي، وقناة الكأس hd3، بتعليق المتميز خالد الحدي.

تصريحات مدبا الفريقان قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد

وقال الروماني لوشيسكو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "نسعى لتحقيق البطولة الآسيوية، وسنبدل قصارى جهدنا للحصول عليها"، مؤكدًا على ثقته باللاعبين، كما أوضح: "الاتحاد منافس قوي وهجومه يمثل خطورة باللغة بسبب اعتماده الكبير على الجانب الهجومي ولكن قمنا بدراسة الفريق جيدًا وسنتمكن من إيقاف خطورتهم بعد دراستنا لهم جيدًا.

بينما تحدث سييرا، عن صعوبة المبارة على فريقه، مؤكدًا على جاهزية لاعبي الفريق لخوض المباراة خاصة في ظل الدعم الجماهير الكبير المنتظر من جانب جماهير العميد الذين نسعى لإسعادهم بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب".

يذكر أن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا، أنتهت بفوز الاتحاد على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في عام 2011، ضمن إطار دور الستة عشر.