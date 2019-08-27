رياضة | مباريات محمد صلاح في سبتمبر.. صدام ضد تشيلسي وخوف من فخين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات محمد صلاح في سبتمبر.. صدام ضد تشيلسي وخوف من فخين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح اختبارات صعبة في مباريات شهر سبتمبر المقبل حيثُ يواجه أبطال أوروبا 3 مباريات هامة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الرياضي الجديد 2019/2020، والذي يسعى فيه الريدز للتويج باللقب الذي يغيب عن خزائن النادي منذ وقت طويل.

وقدم نادي ليفربول موسماً استثنائياً بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب حيثُ توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام ثم الفوز بلقب السوبر الأوروبي بعد عبور تشيلسي بصعوبة في غياب الحارس البرازيلي الأساسي أليسون بيكر، واحتل الفريق أيضاً وصافة الدوري الانجليزي بالموسم الماضي.

وكان نادي ليفربول بمشاركة النجم المصري محمد صلاح قد خاض 3 مباريات في الدوري الانجليزي حتى هذه اللحظة وفاز بهم جميعاً؛ أمام نورويتش 4-1 ثم ساوثهامبتون 2-1 وآسنال 3-1.

ويحتل نادي ليفربول بقيادة يورجن كلوب المركز الأول بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط حيثُ فاز بثلاثة مباريات وسجل 9 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 3 أهداف بينما في الصدارة تيمو بوكي لاعب نورويتش ورحيم ستيرلينج برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وفيما يلي نرصد لكم متابعينا الكرام ومحبي الكرة العالمية عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي مباريات نادي ليفربول الانجليزي في شهر سبتمبر الجديد ومواعيدها وتوقيتها:

1- ليفربول × نيوكاسل يونايتد

يوم السبت الموافق 14 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

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ويستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2019/20.

2- تشيلسي × ليفربول

يوم الأحد والموافق 22 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مباراة تشيلسي وليفربول في الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2019/20.

3- شيفيلد يونايتد × ليفربول

يوم السبت والموافق 28 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

ويستضيف ملعب "برامول لين" مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2019/20.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بعد التلاعب بديفيد ليوز مدافع المدفعجية الذي كشف عن كواليس حديثه الفرعون المصري مشيرًا إلى أنه رفض الاحتكاك بمحمد صلاح في الهدف الثالث حتى لا يتعرض إلى الطرد وهو ما اعترف به صلاح الذي قال إنه لم يشعر بأي احتكاك أو شد من قميصه خلال اللقاء.