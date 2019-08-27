رياضة | قمة "الجوهرة".. الهلال يبحث عن إزاحة فريق سعودي جديد من دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة "الجوهرة".. الهلال يبحث عن إزاحة فريق سعودي جديد من دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات على نادي الهلال السعودي تكرار ما فعله مع نظيره أهلي جدة في دور الـ16 عندما يواجه مواطنه أيضا اتحاد جدة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الثامنة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال تمكن من احتلال صدارة مجموعته في دور المجموعات متفوقا على فريق الدحيل القطري، صاحب المركز الثاني والذي خسر من نظيره السد في دور الستة عشر وودع المسابقة، في حين أن الاتحاد جاء في المرتبة الثانية في مجموعته برصيد 11 نقطة خلف الوحدة الإماراتي والذي غادر المسابقة من دور ثمن النهائي على حساب النصر السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، حسن كادش خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري خط الهجوم: بافيتمبي جوميز، أندرية كاريلو

تشكيل الاتحاد المتوقع:

حراسة المرمى: فواز القرني. الدفاع: سعود عبدالحميد – عبدالمحسن فلاته – زياد المولد – حمدان الشمراني. Advertisements الوسط : عبدالإله المالكي – إيميليانو فيشيو – كارلوس فيلانويفا – لويس خيمينيز – السميري. الهجوم: رومارينيو.

وحقق الهلال الفوز على الأهلي في ذهاب دور الستة عشر بنتيجة 4 - 2 قبل أن يخسر في الذهاب بهدف دون رد لكنه نجح في تجاوز هذا الدور بنجاح وعبر إلى دور الربع النهائي من المسابقة الآسيوية الكبيرة.

ونجح الهلال في التتويج بدوري أبطال آسيا عامي 1991 و2000، عندما كان يطلق عليها تسمية كأس أبطال الأندية الآسيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002-2003، علماً بأنه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة، فخسر أمام وسترن سيدني واندررز عام 2014، وأمام أوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017.

الاتي كان قد توح بلقب دوري أبطال آسيا في نظامها الحديث مرتين في 2004 و2005، في حين فشل الفريق في تحقيق اللقب الثالث عندما خسر في نهائي عام 2009.

وحقق الفريقان انطلاقة جيدة في الدوري المحلي، حيث تغلب الهلال على أبها 4-2، والاتحاد على الرائد 3-1.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، وكانت الأولى في مايو 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

الفريقان لديهما جميع المميزات الخاصة الفوز والاستمرار في البطولة، خصوصاً في ظل الأسماء المميزة التي يضمها كل فريق، حيث يتواجد في الاتحاد فواز القرني وحمدان الشمراني وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي وعبدالعزيز البيشي والأرجنتيني إيمليانو فيشيو والتشيلي كارلوس فيلانويفا ومواطنه لويس خيمينيز والبرازيلي رومارينيو داسيلفا.

وعلى الجانب الآخر يوجد في الهلال الذي يفتقد لخدمات محمد البريك وعبدالله عطيف بداعي الإصابة، عبدالله المعيوف وياسر الشهراني ومحمد كنو وسلمان الفرج وسالم الدوسري والمدافع الكوري جانغ هيون سور والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي اندري كاريلو والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس وكلها أوراق قد تدفع الفريق إلى تحقيق اللقب الأول في النظام الجديد للمسابقة الآسيوية حيث سبق وأن حققها الزعيم الهلال مرتين لكن تحت مسماها القديم.

وتبدو البطولة الجديدة بمسماها الجديد هي مطلب جماهير من جماهير الهلال التي ترغب في حصد اللقب القاري في الموسم الجديد، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان حيث فاز الفريق في أولى مبارياته على أبها بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة تألق فيها الفرنسي جوميز، بالإضافة إلى رغبته في التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد والتي ودعها الموسم الماضي على حساب البطل التعاون في مباراة انتهت بنتيجة 5-0 في زلزل سكري رهيب .