رياضة | إنتر ميلان يضرب.. لوكاكو يرد و"خلطة" كونتي تدخله التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يضرب.. لوكاكو يرد و"خلطة" كونتي تدخله التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الممتاز.

أهداف إنتر ميلان في ليتشي

افتتح مارسيلو بروزوفيتش النجم الكرواتي أهداف إنتر ميلان في ليتشي في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله الإيطالي ستيفانو سينسي الهدف الثاني لينتهي الشوط الأولى بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني ظهر روميلو لوكاكو الوافد الجديد من مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي تعرض للتهميش في فريقه الإنجليزي وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 60 من متابعة لكرة ارتدت من يد حارس الفريق الضيف.

وازدادت الأمور صعوبة على الضيوف في ملعب جوزيبي مياتزا بعدما تعرض اللاعب دييجو فارياس للطرد في الدقيقة 76، قبل أن يختتم أنطونيو كاندريفا رباعية إنتر ميلان في الدقيقة 84 بهدف مذهل من تصويبة صاروخية بعيدة المدى ليمنح إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي منذ الجولة الأولى تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق المعروف عنه جنونه الشديد وغضبه الدائم منذ كان مدربًا لفريق تشيلسي الإنجليزي.

وتعد مباراة إنتر ميلان وليتشي بداية رائعة للمدرب أنطونيو كونتي الذي قدم شكلًا جديدًا للفريق وأعاد الابتسامة إلى روميلو لوكاكو القادمة من مانشستر يونايتد، وكان كونتي قد قاد يوفنتوس لإحراز لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وتشيلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة وتولى مسئولية إنتر ميلان خلفًأ للمدرب لوتشيانو سباليتي عقب نهاية الموسم الماضي في ظل بحث الفريق عن لقب غائب منذ 8 سنوات.

ورفض أنطونيو كونتي منح ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان المشاركة أمام ليتشي للعب بعد إبلاغه بخروجه من خطط النادي ليؤكد ما قاله في وقت سابق "أشعر بالرضا مع مجموع اللاعبين الحاليين وعلى إيكاردي البحث عن فريق آخر بعد ضم لوكاكو.. روميلو دخل عالم إنتر ويتحلى بتواضع كبير وهو مستعد للعمل من أجل الفريق".

وحاول فريق ليتشي العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب سبع سنوات لكنه اصطدم بقوة إنتر ميلان وتطور الأداء مع أنطونيو كونتي الذي دفع باللاعب سيني الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق بعد انضمامه من ساسولو وسجل هدفًا في الرباعية التي أكدت قدرة الفريق على منافسة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي في هذا الموسم.

ودخل أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان تاريخ النادي الإيطالي بعد رباعية ليتشي في الجولة الأولى فكما ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات أن كونتي أصبح ثالث مدرب للإنتر يحقق الفوز بأربعة أهداف نظيفة في أول مبارياته بعد الثنائي جيوسيبي مياتزا وهيلينو هيريرا.

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وأبدى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان سعادته الكبيرة بالفوز برباعية على ليتشي مطالبًا بالاحتفال حتى منتصف الليل فقط ثم التفكير في لقاء كالياري في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي مشيرًا إلى أنه شخص لا يسعى للحصول على تعاطف الجماهير لأنه فقط يعطي كل ما لديه للنادي وهذا ما يؤكد الاتهامات الموجهة للمدرب الغاضب أنه مدرب غير متواضع مع الناس والجماهير.

وأضاف كونتي: "روميلو لوكاكو دخل عالم إنتر بتواضع كبير وأفضل طريقة لأنه مهاجم عملاق ومتاح مع رفاقه وعلى استعداد للعمل دائمًا.. أعتقد أنه اللاعب الذي كنا نحتاجه.

تشكيل إنتر ميلان أمام ليتشي

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينيار - دي فري – دامبروزيو – أسامواه

خط الوسط: بروزوفيتش - سينسي - فيتشينو – كاندريفا

خط الهجوم لوكاكو – لوتارو مارتينيز

وكاكو ينضم لإنتر ميلان مقابل 80 مليون يورو

وانضم روميلو لوكاكو صاحب الـ26 عامًا إلى فريق إنتر ميلان قادمًا مانشستر يونايتد الإنجليزي، حتى يونيو 2024 مقابل 80 مليون يورو ويعد أغلى صفقة في تاريخ الفريق الإيطالي وارتدى الرقم 9 ليتأكد رحيل ماورو إيكاردي بشكل رسمي.