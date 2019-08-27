شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض محاولات النجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادى الأهلى العرض الذى تقدم به نظرائهم فى النجم الساحلى التونسى لإنهاء أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، مهاجم الأحمر السابق، الذى انتقل مؤخراً لنادى النجم الساحلى، وكان كوليبالى قد رحل من الأهلى فى مايو 2017 سراً وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريم اللاعب الإيفوارى 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندى عن ضم كوليبالى رسميا فى أغسطس 2018، ولم يشارك اللاعب الإيفوارى مع ثيسل سوى فى 4 مباريات أولها فى أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلى قبل عدة أسابيع.

وعرض النادى التونسى تسديد 900 ألف دولار، يتم دفع 200 ألف دولار عند توقيع "وثيقة التسوية" وبعدها تقسيط المبلغ المتبقى (700 ألف دولار) على خمس سنوات لكن الاهلي رفض هذا العرض وطالب بتسديد الغرامة على دُفعتين على أقصى تقدير وأن يكون هناك تعهّد كتابي من النجم الساحلي بالدفع في المواعيد المُتفق عليها بعيداً عن اللاعب الذى أكد الاهلي أنه غير ملتزم بدليل عدم حسم الأزمة طوال الفترة الماضية.