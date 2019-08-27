شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يطلب من شيكابالا الربط بين خطوط الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، بمهام خاصة لتطبيقها فى الملعب أمام المقاصة بصفته قائد الفريق بخلاف الأدوار الفنية المكلف بها ويأتى على رأس المهام التى تم تكليف بها شيكابالا هو زيادة معدل الجماعية والربط بين الخطوط بتوجيه اللاعبين داخل الملعب بعد انتقاد ميتشو للأنانية التى ظهر بها عدد من اللاعبين فى مباراة ديكاداها الأخيرة فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأبيض بسداسية نظيفة.

فيما حرص "ميتشو" على إقامة تدريبات تخصصية للمهاجمين من أجل زيادة معدل استغلال الفرص أمام مرمى الخصم لتأكيده إن التفريط فى الفرص السهلة قد يكلف الفريق كثيرًا فى المباريات الفاصلة مثل لقاء الغد مع المقاصة وطالب المدرب الصربى من لاعبى الزمالك بضرورة التركيز الشديد فى إنهاء أى فرصة تتاح أمامهم بأفضل صورة مع التشديد على لاعبى الوسط الهجومى بالارتداد والتغطية الدفاعية مع الظهيرين فى الهجمات العكسية على الفريق الأبيض مع التأكيد على لاعبى الوسط الدفاعى بالتغطية خلف الظهيرين فى حالة وجود هجمات مرتدة سريعة حيث حذر من استغلال المنافس لتقدم ظهيرى الفريق الأبيض فى مواجهة الغد لامتلاكه عددًا من اللاعبين يمتازون بالسرعة.

ويلتقى الزمالك مع مصر المقاصة، فى المباراة التى ستقام غدًا الأربعاء، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.