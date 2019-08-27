شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد اللهجة من الاسماعيلى لبيكيتى سيلفا..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى أن الغينى بيكيتى سيلفا لاعب فريقه سيكون جاهزاً للمشاركة مع الدراويش أمام بطل ليبيا .

وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " بيكيتى سيعود للإسماعيلية 10 سبتمبر وحذرناه من التأخر عن الموعد المحدد حتى يكون جاهزاً للمشاركة فى مباراة أهلى بنى غازى"

حدد النادى الإسماعيلى العاشر من سبتمبر المقبل موعداً لعودة بيكيتى سيلفا من بلاده استعدادا للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها 13 من نفس الشهر ببطولة كأس محمد السادس “البطولة العربية” للاندية الأبطال.

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وتلقى الإسماعيلى خطابا رسميا يفيد بطلب منتخب غينيا بيساو استدعاء الوافد الجديد للفريق “بيكيتى سيلفا” للانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

وتعاقد الدراويش مع اللاعب الغينى قادما من الشعلة السعودى فى الميركاتو الحالى عقب تألقه بشكل لافت للنظر مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.