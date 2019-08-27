شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الجلسة الثلاثية باتحاد الكرة لمناقشة خليفة أجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إلغاء الجلسة الثلاثية التى كان من المقرر عقدها اليوم وتضم جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبد الله أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية لمناقشة السير الذاتية للمدربين السبعة المرشحين لتدريب المنتخب الأول خلفًا لخافيير أجيرى، وسيتم الاكتفاء بفتح الملف خلال اجتماع اللجنة غدًا.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتًا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيًا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

ويتنافس أكثر من مدرب وطنى على مهمة قيادة الفراعنة أبرزهم حسن شحاتة وحسام البدرى وإيهاب جلال وطلعت يوسف وغيرهم.