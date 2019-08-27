رياضة | استبعاد ليونيل ميسي من قائمة الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد ليونيل ميسي من قائمة الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب للأرجنتين قائمة الفريق لمواجهتي تشيلي والمكسيك الوديتين في شهر سبتمبر المقبل والتي غاب عنها القائد والنجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وأصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قرارا في يوليو الماضي بإيقاف "ليو" لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الاتحاد القاري عقب خروج منتخب بلاده من نصف نهائي كوبا أمريكا على يد البرازيل.

في المقابل، استدعى سكالوني مهاجم باير ليفركوزن الألماني، لوكاس ألاريو، كأبرز الوجوه الحديثة المنضمة للمنتخب، ولم تشهد القائمة أي مفاجآت تذكر سواء في الأسماء الغائبة أو التي تم استدعاؤها.

وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين في الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث ستكون الأولى أمام تشيلي يوم 5 سبتمبر المقبل في مدينة لوس آنجلوس، بينما ستكون الثانية أمام المكسيك بعدها بخمسة أيام في تكساس.

قائمة الأرجنتين أمام تشيلي

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت)، إستيبان أندرادا (بوكا جونيورز)، أجوستين ماركيسين (بورتو).

خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي)، خيرمان بيزيلا (فيورنتينا)، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد)، جونزالو مونتييل (ريفر بليت)، لوكاس مارتينيز كوارتا (ريفر بليت)، ليوناردو باليردي (بوروسيا دورتموند)، نيكولاس فيجال (إنديبندينتي)، نيكولاس تاجليافيكو (أياكس)

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خط الوسط: لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان)، جيدو رودريجيز (كلوب أمريكا)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بليت)، ماركوس أكونيا (سبورتنج لشبونة)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام)، رودريجو دي باول (أودينيزي)، نيكولاس دومينجيز (فيليز سارسفيلد)، ماتياس زاراتشو (راسينج كلوب)، أليكسيس ماك أليستر (بوكا جونيورز)، روبرتو بيريرا (واتفورد)، مانويل لانزيني (وست هام).

خط الهجوم: خواكين كوريا (لاتسيو)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)، أدولفو جايتش (سان لورينزو)، لوكاس ألاريو (سايبر ليفركوزن).

وغاب ليونيل ميسي عن تدريبات برشلونة عقب 24 ساعة من مباراة ريال بيتيس التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني والتي فاز فيها البرسا بخماسية بعد تألق أنطوان جريزمان في غياب ميسي للإصابة مما دفع الجماهير للبناء على إمكانية نجاح لاعب أتلتيكو مدريد سابقًا في قيادة الفريق خلال المباريات المقبلة.

وكان ليونيل ميسي قد عاد إلى التدريبات يوم الأربعاء الماضي لكنه تعرض لنكسة قبل مباراة ريال بيتيس في الجولة الثانية ليغيب عنها بعد أن غاب عن مباراة الجولة الأولى ضد أتلتيك بيلباو والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف قبل أن يعوض هذه الهزيمة بالفوز على بيتيس.

وتأكد غياب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن مباراة الفريق أمام أوساسونا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز بينما شارك في التدريبات الأخير لبطل إسبانيا كارليس بيريز وأنسو فاتي بعد مشاركتها ضد بيتيس، بجانب حارسي المرمى إيناكي بينا وأرناو تيناس ولاعب الوسط فيران سارسانيداس.

وغاب ميسي عن فوز برشلونة على ريال بيتيس بخمسة أهداف مفابل هدفين وسجل الوافد الجديد أنطوان جريزمان ثنائية وصنع هدفاً واحداً وكشف عن أنه قلد ليونيل ميسي في لعبة الهدف أمام بيتيس.