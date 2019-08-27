شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم ملف المدرب الأجنبي خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسئولو النادى الأهلى ملف المدرب الجديد للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما كثّفت لجنة التخطيط مفاوضاتها مع أكثر من مدرب تم الاستقرار عليهم ويتم حاليًا المفاضلة بينهم لاختيار أحدهم، حيث يرغب الأهلى فى إعلان المدير الفنى فى غضون الساعات المقبلة حتى يقود الفريق فى مباراة الذهاب بدور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية .

وفى هذا الشأن فقد أكدت لجنةُ التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل إنها استقرت على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّى المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة المقبلة، وجاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثى فى ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التى تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار فى مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.. وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثى المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق فى أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على محمود الخطيب، رئيس النادي، والذى منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقاري.. هذا، وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا فى المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة ورغم أن البرازيلى باولو اتورى أحد المدربين المرشحين لتدريب الأحمر إلا أن هناك ثنائى أخر من مدارس مختلفة أبرزها مدرب برتغالى صاحب سيرة ذاتية قوية وأخر ألمانى فرضا نفسيهما على إدارة الأهلى وسيحسم الخطيب مع لجنة التخطيط هذا الجدل فى الساعات المقبلة.

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