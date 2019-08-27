شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية لليد "سوبر جلوب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير صباح اليوم الثلاثاء، فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية السوبر جلوب التى ستنطلق اليوم .

ويلتقى فريق الزمالك غدًا الأربعاء فى دور ربع النهائى مع الفائز من لقاء كيل الألمانى وجامعة سيدنى المقرر له اليوم فى دور الـ 16 الذى يشهد أيضًا لقاء بين مضر السعودى ونيويورك سيتى، حيث إن الفائز من اللقاء الأخير يلتقى فاردار المقدونى فى دور الثمانية .

كما تشهد لقاءات دور ربع النهائى لقاءات بين كل من الوحدة السعودى مع تاوباتى البرازيلى وبرشلونة مع الدحيل القطرى .

وتأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية .

وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة وهم كل من، محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك .

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