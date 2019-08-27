شوقى غريب يتمسك بخوض وديتى أكتوبر باستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بخوض المباراتين الوديتين خلال شهر أكتوبر المقبل على استاد القاهرة استعدادًا للبطولة المؤهلة للأولمبياد. ويرغب المدير الفنى فى أن يعتاد لاعبو الفريق على اللعب على أرضية استاد القاهرة قبل انطلاق البطولة التى يخوض المنتخب مبارياته خلالها على استاد القاهرة. Advertisements يذكر أن المنتخب الأولمبى سيخوض مباراتين وديتين أمام السعودية يومىّ 7 و10 سبتمبر المقبل، ولم يتحدد حتى الآن ملعب المباراتين.

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