شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة أمام نيجيريا فى دور الـ16 ببطولة العالم بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء منتخب ناشئو الكرة الطائرة نظيره النيجيرى فى إطار دور الـ 16 ببطولة العالم التى تستضيفها تونس .

يسعى منتخب ناشئو الطائرة إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لوضع قدم فى دور الـ8 وضمان تحقيق مركز جيد لمصر فى هذه النسخة .

ويعول الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسن الحصرى آمالاً عريضة على عدد من اللاعبين وأبرزهم عبد الرحمن الحسينى نجم تسجيل النقاط لأحفاد الفراعنة .

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

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ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3/2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0 .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان .

ومن جانبه أشاد جابر عبد العاطى، رئيس بعثة أحفاد الفراعنة فى تونس بتألق منتخب الناشئين فى بطولة العالم المقامة بتونس بتحقيق 4 انتصارات متتالية على ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك.

وقال عبد العاطى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن منتخب الناشئين وجهازه الفنى بقيادة حسن الحصرى يسعى للعب فى دور الـ8 وفى ظل الاعتماد على لاعبين رجال ولديهم إصرار قوى فى تحقيق إنجاز للكرة الطائرة المصرية .