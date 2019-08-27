تعرف على قائمة يد الزمالك المشاركة فى كأس العالم للأندية بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لكرة اليد بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة إلي السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة الدمام وتنطلق فعالياتهم اليوم الثلاثاء. وضمت قائمة كوماندوز الزمالك كلا من : أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد. Advertisements ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره في البطولة يوم 28 أغسطس الجاري بمواجهة الفائز من كيل الألماني وسيدني الأسترالي في الثالثة بتوقيت السعودية.

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