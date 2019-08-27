رياضة | بارتوميو يحسم مصير نيمار مع مدير برشلونة



أكدت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم، أن خوسيه ماريا بارتوميو رئس نادي برشلونة الإسباني، عقد جلسة اليوم مع الفرنسي إريك أبيدال مدير تعاقدات النادي، لحسم مصير التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأو

ل لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



وقالت قناة "كواترو الإسبانية" فإن بارتوميو رئيس برشلونة، عقد اجتماعا مع إيريك أبيدال، بخصوص صفقة إعادة النجم البرازيلى نيمار نجم سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وأضافت، أن الاجتماع بين الثنائي تطرق إلى مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق، والذي ينوي التخلي عن خدماته قبل غلق القيد الصيفي.