رياضة | نجم الأهلي والزمالك يسبق يكشف عن الأنسب لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي والزمالك يسبق يكشف عن الأنسب لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد عبد الجليل لاعب الزمالك السابق، أن سبب انهيار منتخب مصر في الفترة الأخيرة يعود لقلة المواهب والاعتماد على اللاعبين غير المصريين.
وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “ أيعقل أن يكون أفضل اللاعبين بالدوري المصري غير مصريين ؟!
واردف : لا يوجد بمصر سوى طارق حامد ومحمد الشناوي.
وعن المدرب الأنسب لمنتخب مصر حاليا، أشار عبدالجليل: “لا أتمنى تولي حسن شحاتة الادارة الفنية للمنتخب.
وارسل رسالة للمعلم قائلا : "مش عايزك يا كابتن حسن تضيع اللي عملته خاصة وان هذا الجيل محتاج شغل كتير".
وأكمل : "ابعد عن المنتخب تماما ولا تضيع تاريخك ورقمك العالمي حاليا مع المنتخب".
واتم كلماته : حسام البدري اجدر الان، ثم حسام حسن يليه ايهاب جلال.