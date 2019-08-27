رياضة | نجم الأهلي والزمالك يسبق يكشف عن الأنسب لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي والزمالك يسبق يكشف عن الأنسب لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الجليل لاعب الزمالك السابق، أن سبب انهيار منتخب مصر في الفترة الأخيرة يعود لقلة المواهب والاعتماد على اللاعبين غير المصريين.

وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “ أيعقل أن يكون أفضل اللاعبين بالدوري المصري غير مصريين ؟!