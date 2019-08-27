رياضة | محمد عبد الجليل يحكي كواليس رحيله عن الأهلي بسبب "أموال الإمارات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الجليل يحكي كواليس رحيله عن الأهلي بسبب "أموال الإمارات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"بسبب أموال الإمارات رحلت عن الأهلي" بهذه الكلمات بدأ محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق حديثه.

وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “عام 94 كان الموسم الاستثنائي لي، حيث حصلنا على بطولتي الدوري والكأس، تحت قيادة الانجليزي آلان هاريس الفنية .

واردف : كنت الخيار الاول للمدرب، قبل حسام حسن، وشعرت انني أريد الاستفادة من هذه النجومية.

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