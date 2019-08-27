رياضة | محمد عبد الجليل: انضممت لزمالك "الأحلام" .. وخسرنا الدوري بسبب "الانشقاق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الجليل: انضممت لزمالك "الأحلام" .. وخسرنا الدوري بسبب "الانشقاق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الجليل لاعب الزمالك السابق، ان الابيض خسر الدوري في بداية انضمامه له، بسبب الانشقاق الذي حدث داخل صفوف الفريق.

وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “ غضبت من رحيلي عن الأهلي، وقتها تحدث معي ايمن شوقي وطلب مني الانضمام للزمالك.

واردف : ذهبت بالفعل لنادي الزمالك، ووقعت للأبيض، وكان وقتها فريق الأحلام. وتابع : كنا متصدرين الدوري، ولكن بعد ذلك حدث انشقاق بالفريق، بسبب اختلاف طرق اللعب، فكان احمد رفعت المدير الفني وقتها يطلب منا طريقة لعب، وفاروق جعفر مدير الكرة خارج الغرف يطلب منا طريقة لعب أخرى. Advertisements واتم كلماته : الانشقاق تسبب في خسارتنا نقاط كثيرة وخسرنا البطولة أمام الاهلي. محمد عبدالجليل الذي بذغ نجمه مع الأهلي منذ أواخر الثمانينيات وحتى موسم 1994 اتخذ قراراً مفاجئاً باللعب لصفوف الزمالك وانهاء مشواره الكروي داخل قلعة ميت عقبة. وتوجه عبدالجليل الذي تألق بصفوف القطبين بالقميص رقم “3”، إلى عالم التدريب عقب اعتزاله اللعبة، حيث تولي منصب مدرب فريق المقاصة ثم تولي منصب الرجل الأول في الجهاز بشكل مؤقت. ويعمل عبدالجليل في الوقت الحالي بأحد الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة وذلك منذ موسم 2014.

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