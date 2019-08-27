رياضة | محمد عبد الجليل: تم إستبعادي من مونديال 90 مجاملة للكبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الجليل: تم إستبعادي من مونديال 90 مجاملة للكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق، أن اسمه كان من ضمن قائمة منتخب مصر، بمونديال 1990.

وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “عقب ظهوري مع الأهلي، وحصولي على ما أستحقه من النجومية، انضممت لمنتخب مصر تحت قيادة محمود الجوهري.

وأفصح: اسمي كان ضمن قائمة منتخب مصر ببطولة كأس عالم 90 ولكن تم استبعادي لصالح ضم بعض النجوم الكبار كنوع من أنواع التكريم لهم. Advertisements وتابع: “لو عاد بي الزمن سأحضر خيمة وأنصبها في الملعب وأكل وأشرب وأنام فيها، بعد ما أراه يحدث الآن والسوشيال ميديا وحالة الإشباع التي وصل لها اللاعبين ماديا. محمد عبدالجليل الذي بذغ نجمه مع الأهلي منذ أواخر الثمانينيات وحتى موسم 1994 اتخذ قراراً مفاجئاً باللعب لصفوف الزمالك وانهاء مشواره الكروي داخل قلعة ميت عقبة. وتوجه عبدالجليل الذي تألق بصفوف القطبين بالقميص رقم “3”، إلى عالم التدريب عقب اعتزاله اللعبة، حيث تولي منصب مدرب فريق المقاصة ثم تولي منصب الرجل الأول في الجهاز بشكل مؤقت. ويعمل عبدالجليل في الوقت الحالي بأحد الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة وذلك منذ موسم 2014.

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