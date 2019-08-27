رياضة | محمد عبد الجليل: انضممت للأهلي بعد اجتياز الاختبارات .. وصعدت للفريق الأول بفضل أنور سلامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الجليل: انضممت للأهلي بعد اجتياز الاختبارات .. وصعدت للفريق الأول بفضل أنور سلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق عن مشواره الكروي، بداية من نادي الشمس حتى انضمامه للقلعة الحمراء.

وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “بدأت في نادي الشمس لمدة 6 أشهر، ثم ذهبت لاختبارات الأهلي بعد ذلك ووجدت في المدرجات ما يقارب من 20 ألف شخص ينتظر الاختبارات.

واردف: ولكني نجحت بها، وكنت أبلغ من العمر في ذلك الوقت 13عاما.

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وتابع: ظللت حتى سنى ال16 عاما، ثم اضطررت ترك الكرة لمدة سنة كاملة بسبب الثانوية العامة.

واستكمل : عدت بعد ذلك للأهلي تحت قيادة انور سلامة والذي كان يتولى قيادة الفريق تحت 18 عاما، كلفني باللعب في الجبهة اليسرى قبل ان يعيدني مرة اخرى لمكاني بمنتصف الملعب.

واتم كلماته: وقام بتصعيدي بعد ذلك للفريق الأول وكان في ذلك الوقت اسماء كبيرة تقود الاحمر.