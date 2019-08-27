رياضة | اجتماع طارئ في برشلونة لحسم صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ في برشلونة لحسم صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقرير صحفية إسبانية، على عقد خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة، اجتماعًا طارئًا اليوم، مع الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني للبلوجرانا، لحسم التعاقد مع الدولي البرازيلى نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتسعى إدارة برشلونة لإنهاء صفقة نيمار بشكل رسمي قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، المقرر غلقه يوم 2 سبتمبر المقبل.

ومن جانبه أبدى نيمار تمسكه بالإنتقال لبرشلونة من خلال إشارة جديدة، بعدما قام بالإعجاب بصور سيرجي روبيرتو وأنطوان جريزمان لاعبا برشلونة، عقب انتهاء موقعة ريال بيتيس، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتشهد صفقة برشلونة أزمة كبيرة في حسمها، بسبب تعنت واضح من جانب إدارة النادي الباريسي في قبول العروض المقدمة في إنتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، فهل سينجح البلوجرانا في خطف نيمار أم سينجح سان جيرمان في الاحتفاظ بخدمات اللاعب.