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الكشف عن سر ظاهرة الشرابات المقطوعة في ملاعب العالم

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

لماذا يرتدي بعض اللاعبين في مختلف أندية العالم "جوارب ممزقة"؟.. هل سقوط اللاعبين على الملعب جراء الالتحامات يؤدي إلى تمزق الجوارب؟.. هل هناك عيوب في المنتج تؤدي إلى إنتهاء صلاحية تلك الجوارب مبكرًا؟.. أسئلة تدور في أذهان عشاق الساحرة المستديرة لدى مشاهدتهم لتلك الجوارب الممزقة في أقدام اللاعبين.



الصحافة الإنجليزية كشفت السر وقالت إن هناك بعض اللاعبين في مختلف أندية العالم يتعمدون تمزيق الجوارب واللعب بها بهذا الشكل الملفت داخل الملعب.

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ذكرت صحيفة "صن"، أن الفائدة التي تعود على اللاعبين من المشاركة في المباريات من تمزيق الجوارب وبالتحديد من أعلى "عضلة السمانة"، تمنح تعطي مساحة حرية أكبر لعضلة "سمانة القدم"، التي تكون متضخمة بسبب كثرة الدم المندفع لتلك المنطقة، في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهذا يقي اللاعبين من الإصابات الخاصة بالجوارب الممزقة.

ويعد جاريث بيل لاعب ريال مدريد الاسباني، وكايل ووكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي من أبرز اللاعبين الذين يتعمدون تمزيق الجوارب خلال مشاركتهم في المباريات.