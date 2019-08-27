شوقي غريب يتمسك باستاد القاهرة لإقامة مبارتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي...

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جدة - عمرو شويل تمسك شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بخوض المباراتين الوديتين خلال شهر أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة استعدادا للبطولة المؤهلة للأولمبياد. ويرغب المدير الفنى فى أن يعتاد لاعبى الفريق على اللعب على أرضية ستاد القاهرة قبل إنطلاق البطولة التى يخوض المنتخب مبارياته خلالها على ستاد القاهرة. يذكر أن المنتخب الأولمبى سيخوض مباراتين وديتين أمام السعودية يومىّ 7 و10 سبتمبر المقبل، ولم يتحدد حتى الأن ملعب المباراتين. Advertisements

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