شكرا لقرائتكم ناشئو الطائرة يلتقي نيجيريا فى دور الـ 16 ببطولة العالم بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء ، منتخب ناشئو الكرة الطائرة نظيره النيجيرى فى إطار دور الـ 16 ببطولة العالم التى تستضيفها تونس .
يسعى منتخب ناشئو الطائرة إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لوضع قدما فى دور الـ 8 و ضمان تحقيق مركز جيد لمصر فى هذه النسخة .
ويعول الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسن الحصرى أمال عريضة على عدد من اللاعبين و أبرزهم عبد الرحمن الحسينى نجم تسجيل النقاط لأحفاد الفراعنة .
تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا و الأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.
ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3 ، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0 .
وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .
ومن جانبه أشاد جابر عبد العاطى، رئيس بعثة أحفاد الفراعنة فى تونس بتألق منتخب الناشئين فى بطولة العالم المقامة بتونس بتحقيق 4 انتصارات متتالية على ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك.
وقال عبد العاطى ، إن منتخب الناشئين وجهازه الفنى بقيادة حسن الحصرى يسعى للعب فى دور الـ 8 و فى ظل الإعتماد على لاعبين رجال و لديهم إصرار قوى فى تحقيق إنجاز للكرة الطائرة المصرية .
كانت هذه تفاصيل خبر ناشئو الطائرة يلتقي نيجيريا فى دور الـ 16 ببطولة العالم بتونس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.