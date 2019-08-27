شكرا لقرائتكم ناشئو الطائرة يلتقي نيجيريا فى دور الـ 16 ببطولة العالم بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء ، منتخب ناشئو الكرة الطائرة نظيره النيجيرى فى إطار دور الـ 16 ببطولة العالم التى تستضيفها تونس .

يسعى منتخب ناشئو الطائرة إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لوضع قدما فى دور الـ 8 و ضمان تحقيق مركز جيد لمصر فى هذه النسخة .

ويعول الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسن الحصرى أمال عريضة على عدد من اللاعبين و أبرزهم عبد الرحمن الحسينى نجم تسجيل النقاط لأحفاد الفراعنة .

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا و الأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

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ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3 ، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0 .

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .

ومن جانبه أشاد جابر عبد العاطى، رئيس بعثة أحفاد الفراعنة فى تونس بتألق منتخب الناشئين فى بطولة العالم المقامة بتونس بتحقيق 4 انتصارات متتالية على ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك.