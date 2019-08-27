شكرا لقرائتكم معسكر للزمالك فى الاسكندرية بقيادة الصربي ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك، معسكراً مغلقاً اليوم الثلاثاء، فى الإسكندرية، وذلك تحت قيادة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق فى إطار التحضيرات الأخيرة لخوض مباراة مصر المقاصة، التى ستقام غداً الأربعاء، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر. ويركز الصربى ميتشو من خلال معسكر اليوم على زيادة نسبة التركيز بأفضل صورة فى تلك المباراة الفاصلة فى مشوار الأبيض فى بطولة الكأس التى يرغب مجلس إدارة النادى فى مواصلة الفريق سعيه نحو الحفاظ على اللقب الذى توج به فى النسخة الماضية على حساب سموحة. فيما حرص "ميتشو" على إقامة تدريبات تخصصية للمهاجمين من أجل زيادة معدل استغلال الفرص أمام مرمى الخصم لتأكيده إن التفريط فى الفرص السهلة قد يكلف الفريق كثيراً فى المباريات الفاصلة مثل لقاء الغد.

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